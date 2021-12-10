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Мбаппе о Лиге 1: Сложный, очень сложный и силовой чемпионат. Сумасшедшая интенсивность
Всё чаще слышно о том, что уровень Лиги 1 заметно вырос
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе высказался об уровне французского чемпионата. "Думаю, в этом году стало больше красивого футбола", – приводит его слова клубный сайт.
"Сложный, очень сложный, очень силовой! Здесь сумасшедшая интенсивность, игроки готовы к контактам, они бьют по ногам, и это нелегко.
Думаю, в этом году стало больше красивого футбола. Мне кажется, теперь смотреть Лигу 1 приятнее, чем в предыдущие годы.
Французский чемпионат известен свой физикой и тактикой. В нем действительно требуется время на адаптацию, особенно нам.
В составе "ПСЖ" много игроков, которые не были знакомы с Лигой 1 раньше. Нужно время на адаптацию, но, как я думаю, мы на правильном пути", – сказал Мбаппе.
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