Мбаппе о Лиге 1: Сложный, очень сложный и силовой чемпионат. Сумасшедшая интенсивность

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе высказался об уровне французского чемпионата. "Думаю, в этом году стало больше красивого футбола", – приводит его слова клубный сайт.

"Сложный, очень сложный, очень силовой! Здесь сумасшедшая интенсивность, игроки готовы к контактам, они бьют по ногам, и это нелегко.

Думаю, в этом году стало больше красивого футбола. Мне кажется, теперь смотреть Лигу 1 приятнее, чем в предыдущие годы.

Французский чемпионат известен свой физикой и тактикой. В нем действительно требуется время на адаптацию, особенно нам.

В составе "ПСЖ" много игроков, которые не были знакомы с Лигой 1 раньше. Нужно время на адаптацию, но, как я думаю, мы на правильном пути", – сказал Мбаппе.