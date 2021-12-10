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ПСЖ может продать зимой Икарди и ещё нескольких футболистов

Франция
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Клуб хочет отбить огромные летние траты

ПСЖ может продать зимой Икарди и ещё нескольких футболистов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" планирует расстаться с большим количеством футболистов по ходу зимнего трансферного окна, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe. Париж хочет улучшить финансовое положение, а также уменьшить состав команды, в который сейчас входят 33 игрока.

Зимой "ПСЖ" может продать вратаря Серхио Рико, защитников Абду Диалло, Левена Курзава и Колена Дагба, полузащитников Эрика Эбимбе и Рафинью Алькантару, а также нападающего Мауро Икарди.

Ранее сообщалось, что Икарди готов покинуть "ПСЖ", чтобы сфокусироваться на отношениях со своей женой-агентом Вандой Нарой.

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В статье: Мауро Икарди Лейвин Курзава Серхио Рико Рафинья Алькантара Абду Диалло ПСЖ Колен Дагба
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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