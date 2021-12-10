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ПСЖ может продать зимой Икарди и ещё нескольких футболистов
Клуб хочет отбить огромные летние траты
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" планирует расстаться с большим количеством футболистов по ходу зимнего трансферного окна, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe. Париж хочет улучшить финансовое положение, а также уменьшить состав команды, в который сейчас входят 33 игрока.
Зимой "ПСЖ" может продать вратаря Серхио Рико, защитников Абду Диалло, Левена Курзава и Колена Дагба, полузащитников Эрика Эбимбе и Рафинью Алькантару, а также нападающего Мауро Икарди.
Ранее сообщалось, что Икарди готов покинуть "ПСЖ", чтобы сфокусироваться на отношениях со своей женой-агентом Вандой Нарой.
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