ПСЖ может продать зимой Икарди и ещё нескольких футболистов

"ПСЖ" планирует расстаться с большим количеством футболистов по ходу зимнего трансферного окна, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe. Париж хочет улучшить финансовое положение, а также уменьшить состав команды, в который сейчас входят 33 игрока.

Зимой "ПСЖ" может продать вратаря Серхио Рико, защитников Абду Диалло, Левена Курзава и Колена Дагба, полузащитников Эрика Эбимбе и Рафинью Алькантару, а также нападающего Мауро Икарди.

Ранее сообщалось, что Икарди готов покинуть "ПСЖ", чтобы сфокусироваться на отношениях со своей женой-агентом Вандой Нарой.