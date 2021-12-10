Лига 1, 18-й тур

Нант, "Божуар"

Нант – Ланс 3:2

Голы: Коло Муани (49, 57), Симон (90) – Кошта (7), Муинга (14)

“Нант” совершил невероятный камбек в матче-открытие 18-го тура Лиги 1 против “Ланса”, уступая по ходу матча в два гола. Давид да Кошта сначала забил сам, а затем ассистировал Калимуэндо Муинга. Но и такого “Лансу” для первый победы в 5 турах не хватило.

Команда Антуана Комбуаре полностью перевернула игру во втором тайме и вполне заслуженно забрала победу. Коло Муани оформил дубль, завершив две выверенные комбинациями точными ударами в сетку, после чего Мозес Симон вообще украл 3 очка на 88-й минуте встречи.

“Нант” с 25 пунктами забрался в топ-10. “Ланс” с 27 очками остаётся на пятой позиции – наверху сейчас очень плотно.