Французский клуб договорился о трансфере Азмуна

Нападающий "Зенита" из Санкт-Петербурга Сердар Азмун в скором времени может стать игроком французского "Лиона".

Иранец согласовал условия контракта с клубом .Договоренность была достигнута еще несколько недель назад. Агенты игрока договорились о контракте до 2026 года и переходе на правах свободного агента.

Несмотря на это, "Лион" продолжает переговоры с "Зенитом", так как усиление нужно французскому клубу уже зимой.