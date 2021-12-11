Франция
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Французский клуб договорился о трансфере Азмуна
Неплохой вариант для иранца
Нападающий "Зенита" из Санкт-Петербурга Сердар Азмун в скором времени может стать игроком французского "Лиона".
Иранец согласовал условия контракта с клубом .Договоренность была достигнута еще несколько недель назад. Агенты игрока договорились о контракте до 2026 года и переходе на правах свободного агента.
Несмотря на это, "Лион" продолжает переговоры с "Зенитом", так как усиление нужно французскому клубу уже зимой.
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Источник:Fabrizio Romano
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