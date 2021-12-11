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Французский клуб договорился о трансфере Азмуна

Франция
(1 голосов)

Неплохой вариант для иранца

Французский клуб договорился о трансфере Азмуна

Новина українською

Нападающий "Зенита" из Санкт-Петербурга Сердар Азмун в скором времени может стать игроком французского "Лиона".

Иранец согласовал условия контракта с клубом .Договоренность была достигнута еще несколько недель назад. Агенты игрока договорились о контракте до 2026 года и переходе на правах свободного агента.

Несмотря на это, "Лион" продолжает переговоры с "Зенитом", так как усиление нужно французскому клубу уже зимой.

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В статье: Лион Зенит (Санкт-Петербург) Сердар Азмун
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Источник:
Fabrizio Romano

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