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ПСЖ продлит контракт с возрастным вингером

Франция
(1 голосов)

Игрок нужен Почеттино

ПСЖ продлит контракт с возрастным вингером

фото - PSG

Новина українською

Фланговый полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария ведет переговоры со своим клубом о продлении контракта. Стороны уже согласовали некоторые вопросы.

Действующее соглашение 33-летнего аргентинца рассчитано до лета 2023 года. При этом он выступает за парижский клуб уже шесть лет.

В текущем сезоне Анхель Ди Мария провел 14 матчей во всех турнирах, сумел забить 3 гола и сделать 4 результативные передачи.

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В статье: Анхель Ди Мария Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник:
RMC Sport

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