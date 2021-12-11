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ПСЖ продлит контракт с возрастным вингером
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фото - PSG
Фланговый полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария ведет переговоры со своим клубом о продлении контракта. Стороны уже согласовали некоторые вопросы.
Действующее соглашение 33-летнего аргентинца рассчитано до лета 2023 года. При этом он выступает за парижский клуб уже шесть лет.
В текущем сезоне Анхель Ди Мария провел 14 матчей во всех турнирах, сумел забить 3 гола и сделать 4 результативные передачи.
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Источник:RMC Sport
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