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ПСЖ – Монако. Прогноз матча Лиги 1 на 12.12.21

Франция
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Парижу надо брать реванш за два фиаско в прошлом году

ПСЖ – Монако. Прогноз матча Лиги 1 на 12.12.21

Getty Images / Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 18-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" – "Монако" 21:45

Трансляция – Megogo

ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" к декабрю ушёл в 11-очковый отрыв от ближайшего преследователя в Лиге 1, даже не показывая своего лучшего футбола. Особенно трудными оказались последние недели: поражение от "Манчестер Сити" (2:1) в Лиге Чемпионов и две ничьи кряду в двух турах – "Ницца" Галтье припарковала умный автобус и уехала с "Парк де Пренс" с нулями на табло, а с "Лансом" (1:1) спаслись только на последних секундах благодаря голу Джинни Вейналдума на 90+2 минуте.

Неудачи последних туров во много связаны с травмой Неймара. Там же после впечатляющего дебюта с "Сент-Этьеном" (1:3) оказался и Серхио Рамос. Месси и Мбаппе в такой ситуации придётся решать в атаке вдвоём. Килиан в этой Лиге чаще привык ассистировать (7+8), в то время как обладатель очередного "Золотого мяча" во Франции со своим голом в 9 матчах пока не впечатляет. Самое время начать.

Монако

"Монако" пришёл в себя после вялого старта в первые месяцы. Во всех турнирах команда Нико Ковача идёт без поражений уже 8 матчей, включая победы над "Анже" (1:3) и "Мецем" (4:0) в последних турах. "Монегаски" всё ещё восьмые, но до зоны Лиги Чемпионов рукой подать – три очка.

Ковач умеет создать проблемы "Пари Сен-Жермен". В минувшей кампании "Монако" забрал две победы над столичной командой, включая 0:2 на "Парк де Пренс".

Отсутствие Сеска Фабрегаса вряд ли скажется в игре с "ПСЖ", а вот без дисквалифицированного Кевина Фолланда будет трудно. Немец отличался результативными действиями в 5 из 6 последних встреч (3+3), на прошлой неделе положив по одному "Мецу" и "Штурму". Бадиашиле тоже не помешал бы в обороне, хотя Марипан с Дисаси здорово сыгрались вместе в последние недели.

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Статистика и факты

  • "ПСЖ" не проигрывал в 11 последних домашних играх Лиги 1
  • "Монако" не проигрывал в 8 последних играх во всех турнира, включая 5 туров Лиги 1
  • В последних 10 личных встречах "Монако" лишь однажды не пропускал от "ПСЖ"
  • В 17 турах "ПСЖ" закончил лишь 6 игр с тоталом выше 2.5, у "Монако" 7 таких матчей

Личные встречи

В целом в противостоянии верх за "Монако" – 43 победы против 23 у "ПСЖ". В последнем сезоне "ПСЖ" дважды проиграл (0:2, 3:2), но до этого не уступал "монегаскам" в 9 встречах подряд (7 побед, 2 ничьих). А до того "Монако" побеждал ещё с Килианом Мбаппе в составе.

Ориентировочные составы

"ПСЖ": Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркинььос, Хакими – Верратти, Гейе, Эррера – Мбаппе, Месси, Ди Мария

"Монако": Нюбель – Энрике, Дисаси, Марипан, Сидибе – Диоп, Тчуамени, Фофана, Мартинш – Боаду, Бен Йеддер

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Ставки и коэффициенты

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1.462
5.1
7.3
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1.48
4.8
6.6
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1.48
5.0
6.7
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Прогноз на матч ПСЖ – Монако от UA-Футбол

Любители острых ощущений могут поставить на ничью. "Монако" в состоянии повторить автобусный подвиг "Ниццы". Но куда надёжнее поставить на тотал меньше 3.5 или 3.0. Матчи соперников низкорезультативны, а без Неймара с Фолландом будет ещё скучнее. Не начнёт же Месси забивать, в самом деле. Рекомендованная ставка: тотал меньше 3.5 с коэффициентом в районе 1.67.

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В статье: Монако Пари Сен-Жермен (Париж)
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