Лига 1, 18-й тур

Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" – "Лион" 0:0

"Лилль": Грбич – Джало, Ботман, Фонте, Челик – Бамба (Гудмундссон, 81), Санчеш, Андре (Онана, 90), Иконе (Гомес, 69) – Йылмаз, Дэвид

"Лион": Лопеш – Люкеба, Боатенг, Дамьен – Энрике (Эмерсон, 35), Тиаго Энрике (Какре, 73), Гимараес, Гюсто (Дюбуа, 85) – Ауар (Шерки, 85) – Дембеле, Слимани (Кадевере, 73)

Предупреждения: Андре (18), Челик (22) – Дамьен (24), Тиаго Энрике (45), Гюсто (82), Дембеле (88), Боатенг (90+3)

"Лилль" и "Лион" расписали нулевую ничью на "Пьер Моруа". Редкий результат для соперников – "ткачи" последний раз участвовали в безголевых матчах ещё в сентября 2020-го, а конкретно это противостояние не обходилось без забитых мячей более 7 лет. Поделив очки, оба именитых клуба продолжают своё пребывание во второй десятке Лиги 1.

В больших матчах "Лилль" ещё способен выдавать оборонительные перфомансы на уровне прошлого сезона. Перекрыть всё сзади и надеяться на выпады Йылмаза и Дэвида. Иногда получается как с "Севильей" (0:0) и "Вольфсбургом" (0:0) в ЛЧ, а иногда удаётся и забить своё, как с "ПСЖ" (1:0) в Суперкубке.

Другое дело, что от "Лиона" мы привыкли видеть веселый и результативный футбол, поэтому стало неожиданностью, что "Лилль" сумел навязать сопернику игровой сценарий. Петер Бос устал от оборонительный провалов и перешёл на пятёрку защитников, чтобы как-то прикрыть дыры в центре поля. В итоге "ткачи" стали немного стабильнее сзади, зато потеряли почти весь атакующий потенциал.

С таких настроением первый тайм ожидаемо закончился не то, что без голов, а даже без ударов в створ. Во второй половине было поярче (по 2 удара), но если что и можно назвать остротой, так это падение Гудмундссона с последующим выпрашиванием пенальти. 0:0 – ни себе, ни людям.