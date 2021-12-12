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Лига 1. Ницца увезла три очка из Ренна, Лорьян собрался на выход

Франция
(1 голосов)
Лига 1. Ницца увезла три очка из Ренна, Лорьян собрался на выход

Фото: OGC Nice

Новина українською

Лига 1, 18-й тур

Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" – "Ницца" 1:2

Голы: Бурижо (59) – Дольберг 19 (пен), Атталь 51

Как и в прошлом сезоне, "Ницца" увезла с "Роазон Парк" победу со счётом 1:2. Матч начался для команды Кристофа Галтье самым комфортным образом – Сантамария локтем влетел в голову Данте и привёз пенальти. Дольберг реализовал 7 из 7 своих 11-метровых в Лиге 1.

Сразу после перерыва Каспер помог организовать ещё один мяч – датчанин открылся между линий и подключил Атталя по правому краю. А тот влепил в одно касание в ближний угол Гомиса. 0:2.

"Ницца" слишком откровенно села к своим воротам и вскоре поплатилась за это. У "Ренна" прошла классическая комбинация по флангу, и подача на Бурижо закончилась точным ударом вингера головой. Хозяева продолжали давить, но "орлы" стали активнее играть в защите и уверенно отбились. 1:2.

Мец, "Сен-Симфорьен"

"Мец" – "Лорьян" 4:1

Голы: Сарр 5, Йенц 9 (автогол), Булая 19, Ньян 80 – Йенц 69

"Лорьян" продолжил свою удручающую безвыигрышную серию до 11 матчей. 7 последних туров, включая сегодняшнюю игру против "Меца", "мерлузовые" и вовсе проиграли. Из плюсов – Мориц Йенц забил первый гол команды за 5 последних встреч Лиги 1.

Правда, это случилось уже при счёте 3:0 в пользу хозяев, а сам немецкий защитник отметился автоголом, удвоив перевес "Меца" уже на 9-й минуте. Через 10 минут игра вообще закончилась – Булая положил шикарный удар со штрафного, а уже в концовке Фарид ещё и ассистировал Ньяну. Кажется, "Лорьян" уже собрался на выход.

Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" – "Клермон" 0:1

Гол: Байо 84 (пен)

У "Анже" как всегда возникли проблемы с аутсайдером. Команда Жеральда Батикля с большим удовольствием играет вторым номером против топов, но как надо давить "Клермон" в родных стенах – так сразу возникают проблемы.

Хозяева долго доминировали, но толком не создавали угрозы у ворот новичка Лиги 1. А в концовке "Анже" рискнул пойти в атаку за победой, и получил в ответ. "Клермон" заработал пенальти, с которого Мохамед Байо положил свой 8-й гол в сезоне и принёс команде важнейшие три очка.

Труа, "Стад де л’Об"

"Труа" - "Бордо" 1:2

Голы: Шавалерин 28 – Сальмье 30 (автогол), Хван 54

"Бордо" выбрался из зоны вылета благодаря выездной победе над "Труа". Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма после блестящего удара Шавалерина головой. Но вскоре Сальмье нивелировал труды партнёра автоголом. В начале второго тайма "Бордо" выдал редкую контратаку и Хван как всегда распорядился своим моментом на высшем уровне. "Труа" в итоге настрелял 20 ударов, но ответный гол им так и не дался.

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В статье: Лорьян Труа Ницца Ренн Бордо Клермон (Франция) Анже Мец
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