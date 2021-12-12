Франция
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Мбаппе забил 100-й гол за ПСЖ в Лиге 1
Блестящее достижение
ESPN
Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 18-го тура чемпионата Франции против "Монако". Второй гол стал для него 100-м в Лиге 1.
Форвард парижан на 12-й минуте реализовал пенальти, назначенный за нарушение на Анхеле Ди Марии, а уже на 45-й минуте забил с игры.
В последних двух матчах Килиан забил два мяча и отдал два ассиста. Всего в текущем сезоне 22-летний форвард отличился 15 мячами и 11 результативными передачами.
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