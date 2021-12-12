  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе забил 100-й гол за ПСЖ в Лиге 1
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе забил 100-й гол за ПСЖ в Лиге 1

Франция
(1 голосов)

Блестящее достижение

Мбаппе забил 100-й гол за ПСЖ в Лиге 1

ESPN

Новина українською

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 18-го тура чемпионата Франции против "Монако". Второй гол стал для него 100-м в Лиге 1.

Форвард парижан на 12-й минуте реализовал пенальти, назначенный за нарушение на Анхеле Ди Марии, а уже на 45-й минуте забил с игры.

В последних двух матчах Килиан забил два мяча и отдал два ассиста. Всего в текущем сезоне 22-летний форвард отличился 15 мячами и 11 результативными передачами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига 1 ПСЖ Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...