Мбаппе забил 100-й гол за ПСЖ в Лиге 1

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 18-го тура чемпионата Франции против "Монако". Второй гол стал для него 100-м в Лиге 1.

Форвард парижан на 12-й минуте реализовал пенальти, назначенный за нарушение на Анхеле Ди Марии, а уже на 45-й минуте забил с игры.

В последних двух матчах Килиан забил два мяча и отдал два ассиста. Всего в текущем сезоне 22-летний форвард отличился 15 мячами и 11 результативными передачами.