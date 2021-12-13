Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Взял десятку, пока Неймар в лазарете. Человек-Паук посетил арену и раздевалку Пари Сен-Жермен
В преддверии мировой премьеры Marvel
PSG
Исполнитель роли супергероя Человека-Паука в кинематографической вселенной Marvel, британец Том Холланд, посетил стадион французского "Пари Сен-Жермен". Актер увидел поле арены, раздевалку первой команды, а также получил на память футболку с десятым номером парижан. Отметим, что эта цифра в стане гранда Лиги 1 принадлежит бразильцу Неймару.
Естественно, без фотографий в костюме "дружелюбного соседа" не обошлось. Можно сказать, что пресс-служба "ПСЖ" даже презентовала специальную "парижскую" версию трейлера к фильма.
Напомним, в среду, 15 декабря, состоится мировая премьера третьей части похождений супергероя – "Человек-Паук: Нет пути домой".
Популярное сейчас
- Петраков: Не хотел заходить в раздевалку после Казахстана
- Осечка Динамо, протесты фанатов и триумф Реала в мадридском дерби. Главные новости за 12 декабря
- Капитуляция Симеоне. Реал - Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча
- Кроличья нора Мино Райолы: от доставки пиццы через Недведа и Златана к особняку Аль Капоне
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО