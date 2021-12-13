Взял десятку, пока Неймар в лазарете. Человек-Паук посетил арену и раздевалку Пари Сен-Жермен

Исполнитель роли супергероя Человека-Паука в кинематографической вселенной Marvel, британец Том Холланд, посетил стадион французского "Пари Сен-Жермен". Актер увидел поле арены, раздевалку первой команды, а также получил на память футболку с десятым номером парижан. Отметим, что эта цифра в стане гранда Лиги 1 принадлежит бразильцу Неймару.

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Естественно, без фотографий в костюме "дружелюбного соседа" не обошлось. Можно сказать, что пресс-служба "ПСЖ" даже презентовала специальную "парижскую" версию трейлера к фильма.

Напомним, в среду, 15 декабря, состоится мировая премьера третьей части похождений супергероя – "Человек-Паук: Нет пути домой".