Авторитетное французское издание L'Equipe оценило выступление игроков "Пари Сен-Жермен" и "Монако" в поединке 18-го тура Лиги 1 (2:0, победа парижан).

Самую высокую оценку получил Килиан Мбаппе, форвард оформил дубль (7 из 10). Худшие оценки получили игроки хозяев Лионель Месси и Джорджиньо Вейналдум (4 и 3 балла соответственно), а также футболист гостей Юссуф Фофана (3).

Интересно, что "ПСЖ" вышел на матч с номерами и фамилиями на спинах, оформленных в золотом цвете – в честь очередного Золотого мяча Лео Месси.

PSG are wearing a special kit with golden names and numbers to celebrate Lionel Messi’s Ballon d’Or win ???? pic.twitter.com/PoneApW1d0