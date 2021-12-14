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ПСЖ предложил Мбаппе самую высокую в клубе зарплату
Килиан будет определятся со своим будущем летом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" пытается убедить нападающего Килиана Мбаппе подписать новый контракт с клубом, по которому француз будет получать больше всех в клубе, сообщает RMC Sport. Текущее соглашение истекает летом 2022.
В ближайшие недели Мбаппе не станет принимать окончательное решение по своему будущему. Он полностью сосредоточится на "ПСЖ", а также на подготовке к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".
Сообщается, что в этом сезоне Килиан хочет выиграть Лигу чемпионов в составе парижан.
Если Килиан почувствует, что его время во Франции и "ПСЖ" подошло к концу, то не станет продлевать контракт и перейдет в "Реал". Деньги не решающий вопрос для нападающего.
В этом сезоне 22-летний форвард провел 23 матча за "ПСЖ", забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.
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