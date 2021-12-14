ПСЖ предложил Мбаппе самую высокую в клубе зарплату

"ПСЖ" пытается убедить нападающего Килиана Мбаппе подписать новый контракт с клубом, по которому француз будет получать больше всех в клубе, сообщает RMC Sport. Текущее соглашение истекает летом 2022.

В ближайшие недели Мбаппе не станет принимать окончательное решение по своему будущему. Он полностью сосредоточится на "ПСЖ", а также на подготовке к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Сообщается, что в этом сезоне Килиан хочет выиграть Лигу чемпионов в составе парижан.

Если Килиан почувствует, что его время во Франции и "ПСЖ" подошло к концу, то не станет продлевать контракт и перейдет в "Реал". Деньги не решающий вопрос для нападающего.

В этом сезоне 22-летний форвард провел 23 матча за "ПСЖ", забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.