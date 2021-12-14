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ПСЖ предложил Мбаппе самую высокую в клубе зарплату

Франция
(1 голосов)

Килиан будет определятся со своим будущем летом

ПСЖ предложил Мбаппе самую высокую в клубе зарплату

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" пытается убедить нападающего Килиана Мбаппе подписать новый контракт с клубом, по которому француз будет получать больше всех в клубе, сообщает RMC Sport. Текущее соглашение истекает летом 2022.

В ближайшие недели Мбаппе не станет принимать окончательное решение по своему будущему. Он полностью сосредоточится на "ПСЖ", а также на подготовке к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Сообщается, что в этом сезоне Килиан хочет выиграть Лигу чемпионов в составе парижан.

Если Килиан почувствует, что его время во Франции и "ПСЖ" подошло к концу, то не станет продлевать контракт и перейдет в "Реал". Деньги не решающий вопрос для нападающего.

В этом сезоне 22-летний форвард провел 23 матча за "ПСЖ", забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе "ПСЖ" пытается убедить нападающего Килиана Мбаппе подписать новый контракт с клубом по которому француз будет получать больше всех в клубе сообщает RMC Sport. Текущее соглашение истекает летом 2022. В ближайшие недели Мбаппе не станет принимать окончательное решение по своему будущему. Он полностью сосредоточится на "ПСЖ" а также на подготовке к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Сообщается что в этом сезоне Килиан хочет выиграть Лигу чемпионов в составе парижан. Если Килиан почувствует что его время во Франции и "ПСЖ" подошло к концу то не станет продлевать контракт и перейдет в "Реал". Деньги не решающий вопрос для нападающего. В этом сезоне 22-летний форвард провел 23 матча за "ПСЖ" забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
14.12.2021 в 20:38
Лично я вижу большое будущее для Килиана именно в составе сливочных. Пока ему уже завязывать с этим раздутым денежным мешком.
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sasha_lv (Львів)
14.12.2021 в 20:09
Не можє бути,семиразовий абідіцца...
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