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Президента Лиона дисквалифицировали на 5 матчей
Жан-Мишель Ола буйно грубо прошелся по судье в дерби с Марселем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Дисциплинарный комитет Лиги 1 дисквалифицировал президента "Лиона" Жан-Мишеля Ола за угрозы в адрес судьи во время дерби с "Марселем", когда в Пайета кинули бутылкой, сообщает L`Equipe.
Напомним, что матч был прерван из-за попадания бутылки в голову игрока "Марселя" Димитри Пайета.
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Источник:lequipe.fr
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