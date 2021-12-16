Президента Лиона дисквалифицировали на 5 матчей

Дисциплинарный комитет Лиги 1 дисквалифицировал президента "Лиона" Жан-Мишеля Ола за угрозы в адрес судьи во время дерби с "Марселем", когда в Пайета кинули бутылкой, сообщает L`Equipe.

Напомним, что матч был прерван из-за попадания бутылки в голову игрока "Марселя" Димитри Пайета.