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Президента Лиона дисквалифицировали на 5 матчей

Франция
(1 голосов)

Жан-Мишель Ола буйно грубо прошелся по судье в дерби с Марселем

Президента Лиона дисквалифицировали на 5 матчей

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Дисциплинарный комитет Лиги 1 дисквалифицировал президента "Лиона" Жан-Мишеля Ола за угрозы в адрес судьи во время дерби с "Марселем", когда в Пайета кинули бутылкой, сообщает L`Equipe.

Напомним, что матч был прерван из-за попадания бутылки в голову игрока "Марселя" Димитри Пайета.

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В статье: Лион Жан-Мишель Ола Марсель
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Источник:
lequipe.fr

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