Мбаппе: Родители не называли мне суммы, которые я получал

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о своём отношении к заработанным денежным средствам.

"Жизненный опыт намного важнее, чем заработанные деньги, хоть это и важно, потому что у нас есть семьи, о которых нужно заботиться. Прежде всего я хочу открытий, путешествий, встреч с другими игроками, разными культурами.

Поначалу жить с ощущением того, что тебя считают звездой, было немного тяжело. К счастью, родители не называли мне суммы, которые я получал. И правильно делали: как воспитывать 14-летнего ребенка после того, как он узнал, что стоит миллионы долларов?

Благодаря этому я спокойно отношусь к деньгам. Я понимаю, что это важно, что они у меня есть, но это не является моей каждодневной мотивацией", – цитирует Мбаппе Get Football News France со ссылкой на Paris Match.