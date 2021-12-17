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Икарди и Ванда подозреваются в отмывании денег
На их компанию подал в суд Аргентинский бизнесмен
Фото: instagram
Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди и его жена и агент Ванда Нара подозреваются в отмывании денег, сообщает Corriere dello Sport. Жалобу в прокуратуру подал Фернандо Мигес, владелец компании Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.
Компания, основанная супругами, Work Marketing Football SRL, подозревается в отмывании денег и структурной коррупции.
Документ, представленный суду Буэнос-Айреса, свидетельствует о том, что отмывание денег затронуло и другие компании, связанные с Икарди и Нарой, – в частности, организацию по производству одежды, бренд WANDA и Wanda Nara Cosmetics.
В документе говорится, что фирмы Ванды и Икарди использовали черный рынок, чтобы избежать налоговых выплат.
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