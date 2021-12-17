Икарди и Ванда подозреваются в отмывании денег

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди и его жена и агент Ванда Нара подозреваются в отмывании денег, сообщает Corriere dello Sport. Жалобу в прокуратуру подал Фернандо Мигес, владелец компании Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

Компания, основанная супругами, Work Marketing Football SRL, подозревается в отмывании денег и структурной коррупции.

Документ, представленный суду Буэнос-Айреса, свидетельствует о том, что отмывание денег затронуло и другие компании, связанные с Икарди и Нарой, – в частности, организацию по производству одежды, бренд WANDA и Wanda Nara Cosmetics.

В документе говорится, что фирмы Ванды и Икарди использовали черный рынок, чтобы избежать налоговых выплат.