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Жерсон четыре подряд матча вне заявки Труа из-за дисциплины. Клуб хочет зимой попрощаться с футболистом
Лишь Луческу мог найти на него управу
Арендованный у киевского "Динамо" французским "Труа" форвард Жерсон Родригеш четыре матча подряд не попадает в заявку команды. Люксембуржец пропустил три последних поединка Лиги 1, а также не был включен в список футболистов, которые готовятся в основной группе к поединку против “Нанси” в Кубке Франции, который состоится сегодня.
Главный тренер "Труа" Лоран Батлес не доволен образом жизни Жерсона. Также французского специалиста не устраивают выступления игрока, хотя в последнем на данный момент для себя матче он провел на поле все 90 минут.
Клуб готов расстаться с Родригешем уже зимой, несмотря на то, что аренда с обязательным правом выкупа действительна до конца текущего сезона.
Отметим, что на счету Жерсона один гол и пять желтых карточек в девяти поединках Лиги 1. Также за период аренды (с сентября) он забил три мяча в пяти встречах за сборную Люксембурга.
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