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Жерсон четыре подряд матча вне заявки Труа из-за дисциплины. Клуб хочет зимой попрощаться с футболистом

Франция
(1 голосов)

Лишь Луческу мог найти на него управу

Жерсон четыре подряд матча вне заявки Труа из-за дисциплины. Клуб хочет зимой попрощаться с футболистом

Новина українською

Арендованный у киевского "Динамо" французским "Труа" форвард Жерсон Родригеш четыре матча подряд не попадает в заявку команды. Люксембуржец пропустил три последних поединка Лиги 1, а также не был включен в список футболистов, которые готовятся в основной группе к поединку против “Нанси” в Кубке Франции, который состоится сегодня.

Главный тренер "Труа" Лоран Батлес не доволен образом жизни Жерсона. Также французского специалиста не устраивают выступления игрока, хотя в последнем на данный момент для себя матче он провел на поле все 90 минут.

Клуб готов расстаться с Родригешем уже зимой, несмотря на то, что аренда с обязательным правом выкупа действительна до конца текущего сезона.

Отметим, что на счету Жерсона один гол и пять желтых карточек в девяти поединках Лиги 1. Также за период аренды (с сентября) он забил три мяча в пяти встречах за сборную Люксембурга.

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В статье: Люксембург Труа Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
lequotidien

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Комментарии (4)
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Vantala (Kharkiv)
18.12.2021 в 11:43
Горбатого могила исправит
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
18.12.2021 в 11:19
Бычара он и во Франции бычара. Мог бы стать известным футболистом, а стал известным скандалистом. Гнать в шею надо из Динамо этого тупого негра.
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+2
0
Footballers (Умань)
18.12.2021 в 11:10
Талант є-дисципліни нема
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+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
18.12.2021 в 11:04
Хорошо что скинули этого Алиева копчёного
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+4
0


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