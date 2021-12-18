Жерсон четыре подряд матча вне заявки Труа из-за дисциплины. Клуб хочет зимой попрощаться с футболистом

Арендованный у киевского "Динамо" французским "Труа" форвард Жерсон Родригеш четыре матча подряд не попадает в заявку команды. Люксембуржец пропустил три последних поединка Лиги 1, а также не был включен в список футболистов, которые готовятся в основной группе к поединку против “Нанси” в Кубке Франции, который состоится сегодня.

Главный тренер "Труа" Лоран Батлес не доволен образом жизни Жерсона. Также французского специалиста не устраивают выступления игрока, хотя в последнем на данный момент для себя матче он провел на поле все 90 минут.

Клуб готов расстаться с Родригешем уже зимой, несмотря на то, что аренда с обязательным правом выкупа действительна до конца текущего сезона.

Отметим, что на счету Жерсона один гол и пять желтых карточек в девяти поединках Лиги 1. Также за период аренды (с сентября) он забил три мяча в пяти встречах за сборную Люксембурга.