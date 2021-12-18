Франция
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Ньюкасл предлагает лидеру Лиона зарплату в 10 млн
Но хавбек отказал
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Издание Foot Mercato сообщает, что атакующий полузащитник "Лиона" Лукас Пакета предметно заинтересовал "Ньюкасл".
"Сороки" предлагают бразильскому хавбеку годовую зарплату размером в 10 миллионов евро. Но Пакета уже ответил отказом.
Текущий контракт Лукаса с французским клубом рассчитан до 2025-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Пакет принял участие в 16 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей
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Источник:Foot Mercato
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.12.2021 в 23:05
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