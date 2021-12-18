Ньюкасл предлагает лидеру Лиона зарплату в 10 млн

Издание Foot Mercato сообщает, что атакующий полузащитник "Лиона" Лукас Пакета предметно заинтересовал "Ньюкасл".

"Сороки" предлагают бразильскому хавбеку годовую зарплату размером в 10 миллионов евро. Но Пакета уже ответил отказом.

Текущий контракт Лукаса с французским клубом рассчитан до 2025-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Пакет принял участие в 16 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей