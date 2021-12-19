Лион временно запретил болельщикам посещать гостевые матчи

Французский ФК "Лион" принимает меры после беспорядков во время гостевого матча 1/32 финала национального кубка против "Парижа".

На официальном сайте клуба сообщили, что до тех пор, пока не будут установлены личности хулиганов, "Лион" запрещает группам болельщиков посещать выездные матчи.

Напомним, в пятницу, 17 декабря, во время перерыва фанаты гостей напали на болельщиков "Парижа", в результате зрители с трибун выбежали на поле. Кроме этого, они использовали пиротехнику.

Матч в итоге не был доигран. Его судьбу теперь определят дисциплинарные органы французского футбола.