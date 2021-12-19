  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лион временно запретил болельщикам посещать гостевые матчи
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лион временно запретил болельщикам посещать гостевые матчи

Франция
(1 голосов)

Проблема заключается в их поведении

Лион временно запретил болельщикам посещать гостевые матчи

Getty Images

Новина українською

Французский ФК "Лион" принимает меры после беспорядков во время гостевого матча 1/32 финала национального кубка против "Парижа".

На официальном сайте клуба сообщили, что до тех пор, пока не будут установлены личности хулиганов, "Лион" запрещает группам болельщиков посещать выездные матчи.

Напомним, в пятницу, 17 декабря, во время перерыва фанаты гостей напали на болельщиков "Парижа", в результате зрители с трибун выбежали на поле. Кроме этого, они использовали пиротехнику.

Матч в итоге не был доигран. Его судьбу теперь определят дисциплинарные органы французского футбола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Кубок Франции Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Get French Football News

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...