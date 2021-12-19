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Спортдир ПСЖ: Когда мы говорим о Мбаппе, речь о лучшем игроке в мире
А как же Месси?
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо дал комментарий о продлении контракта форварда Килиане Мбаппе:
"Люди подумают, мол, мы говорим это, потому что хотим продлить контракт, но... Это выходит за рамки интересов клуба. В 22 года, почти в 23, Килиан невероятно зрел.
Это особенная ситуация. Мы говорим о лучшем игроке в мире, у которого заканчивается контракт. Можно сказать, что раньше у нас были более горячие споры, но так строится взаимопонимание.
Сложная ситуация. Мы хотели бы, чтобы Килиан оставался всю жизнь в "ПСЖ". При этом мы должны уважать его позицию. Думаю, у нас все еще есть хорошие шансы продлить контракт", – отметил Леонардо.
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