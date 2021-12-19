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Спортдир ПСЖ: Когда мы говорим о Мбаппе, речь о лучшем игроке в мире

Франция
(1 голосов)

А как же Месси?

Спортдир ПСЖ: Когда мы говорим о Мбаппе, речь о лучшем игроке в мире

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо дал комментарий о продлении контракта форварда Килиане Мбаппе:

"Люди подумают, мол, мы говорим это, потому что хотим продлить контракт, но... Это выходит за рамки интересов клуба. В 22 года, почти в 23, Килиан невероятно зрел.

Это особенная ситуация. Мы говорим о лучшем игроке в мире, у которого заканчивается контракт. Можно сказать, что раньше у нас были более горячие споры, но так строится взаимопонимание.

Сложная ситуация. Мы хотели бы, чтобы Килиан оставался всю жизнь в "ПСЖ". При этом мы должны уважать его позицию. Думаю, у нас все еще есть хорошие шансы продлить контракт", – отметил Леонардо.

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В статье: Леонардо ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (3)
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Ol-g (Одесса)
19.12.2021 в 14:53
- Выходит, у Вас два мужа? - Выходит, два... (с)
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0
0
dex ter (Харків)
19.12.2021 в 14:16
почему в фамилии Рыкун столько ошибок? На французском Рыкун звучит как "Мбапе"?
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+1
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hardcorepwnz (Украина)
19.12.2021 в 14:10
Когда у Мбаппе подошло время подписывать предварительный контракт с Мадридом, он вдруг для Леонардо стал лучшим игроком мира. Опомнитесь, пока не поздно, Месси такого не поймет
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