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"Мы никогда не связывались с Зиданом". В ПСЖ опровергли переговоры с тренером

Франция
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Такой вариант парижане не рассматривали

"Мы никогда не связывались с Зиданом". В ПСЖ опровергли переговоры с тренером

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера парижской команды Зинедина Зидана

"Мы никогда не связывались с Зинедином Зиданом или любым другим тренером. Также перед тем, как Почеттино стал главным тренером, мы не вели переговоров о назначении Зидана", — приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Europe 1.

Сообщалось, что руководство "ПСЖ" связывалось с Зиданом на случай ухода главного тренера команды Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед".

49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как покинул мадридский "Реал". Почеттино возглавляет "ПСЖ" с января 2021 года.

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В статье: Леонардо Зинедин Зидан ПСЖ
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