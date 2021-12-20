"Мы никогда не связывались с Зиданом". В ПСЖ опровергли переговоры с тренером

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера парижской команды Зинедина Зидана

"Мы никогда не связывались с Зинедином Зиданом или любым другим тренером. Также перед тем, как Почеттино стал главным тренером, мы не вели переговоров о назначении Зидана", — приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Europe 1.

Сообщалось, что руководство "ПСЖ" связывалось с Зиданом на случай ухода главного тренера команды Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед".

49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как покинул мадридский "Реал". Почеттино возглавляет "ПСЖ" с января 2021 года.