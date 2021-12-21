"Ланс" подписал полузащитника "Буде-Глимта" Патрика Берга, сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано до лета 2026 года. Контракт вступит в силу с 1 января 2022 года.

"Буде-Глимт" был единственным профессиональным клубом в карьере игрока сборной Норвегии. В составе команды он провел 168 матчей, забил 17 голов и отдал 17 результативных передач. В активе Берга также девять матчей за национальную команду.

Отметим, в прошлом сезоне полузащитник был признан лучшим игроком норвежского высшего дивизиона.