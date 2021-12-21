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Ланс подписал полузащитника Буде-Глимта
Контракт рассчитан до лета 2026 года
Фото: rclens.fr
"Ланс" подписал полузащитника "Буде-Глимта" Патрика Берга, сообщает пресс-служба французского клуба.
Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано до лета 2026 года. Контракт вступит в силу с 1 января 2022 года.
"Буде-Глимт" был единственным профессиональным клубом в карьере игрока сборной Норвегии. В составе команды он провел 168 матчей, забил 17 голов и отдал 17 результативных передач. В активе Берга также девять матчей за национальную команду.
Отметим, в прошлом сезоне полузащитник был признан лучшим игроком норвежского высшего дивизиона.
???????????????????????????? ????????????????, numéro 6⃣ lensois, à partir du 1er janvier 2022 ????????????— Racing Club de Lens (@RCLens) December 20, 2021
▶️ https://t.co/uIOm5EIYQ7#SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/6XZiggRomq
???????????????????????????????????? ???????????? ℒ???????????? ???????????????????????????? !#BienvenueÀLensPatrick pic.twitter.com/mT3tKdOF7m— Racing Club de Lens (@RCLens) December 20, 2021
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