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Ланс подписал полузащитника Буде-Глимта

Франция
(2 голосов)

Контракт рассчитан до лета 2026 года

Ланс подписал полузащитника Буде-Глимта

Фото: rclens.fr

Новина українською

"Ланс" подписал полузащитника "Буде-Глимта" Патрика Берга, сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано до лета 2026 года. Контракт вступит в силу с 1 января 2022 года.

"Буде-Глимт" был единственным профессиональным клубом в карьере игрока сборной Норвегии. В составе команды он провел 168 матчей, забил 17 голов и отдал 17 результативных передач. В активе Берга также девять матчей за национальную команду.

Отметим, в прошлом сезоне полузащитник был признан лучшим игроком норвежского высшего дивизиона.

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В статье: Будё-Глимт Ланс
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Источник:
rclens.fr

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Комментарии (1)
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zafo65
21.12.2021 в 11:46
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
21.12.2021 в 11:11
Отличного опорника взяли за 4.5млн! Почему Динамо не купило вместо Сидорчука,а только шлак собирают!
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