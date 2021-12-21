Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино рассказал, когда Неймар приступит к тренировкам
Маурисио предположил, что игроку потребуется около месяца на восстановление
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал о ходе восстановления нападающего Неймара после травмы. Бразилец сможет приступить к тренировкам только через 4-5 недель, сообщает L'Equipe.
Бразилец получил травму в матче лиги 1 с "Сент-Этьеном" (3:1).
Неймар был травмирован в концовке второго тайма. Бразилец подвернул левый голеностоп после подката защитника соперников.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- +11 заказывали? К годовщине одного из самых неоднозначных матчей в истории мирового футбола
- Поворознюк - о трансферах игроков Динамо: Речь идет о футболистах, но не об этих
- Хачериди прокомментировал информацию о переходе в клуб Второй лиги
- В Париже произошли столкновения фанатов сборной Алжира с полицией
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...