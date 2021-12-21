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Почеттино рассказал, когда Неймар приступит к тренировкам

Франция
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Маурисио предположил, что игроку потребуется около месяца на восстановление

Почеттино рассказал, когда Неймар приступит к тренировкам

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал о ходе восстановления нападающего Неймара после травмы. Бразилец сможет приступить к тренировкам только через 4-5 недель, сообщает L'Equipe.

Бразилец получил травму в матче лиги 1 с "Сент-Этьеном" (3:1).

Неймар был травмирован в концовке второго тайма. Бразилец подвернул левый голеностоп после подката защитника соперников.

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В статье: Неймар Маурисио Почеттино ПСЖ
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