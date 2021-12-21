Отношения Неймара и Мбаппе ухудшились из-за перехода Месси в ПСЖ

Переход форварда Лионеля Месси в "ПСЖ" повлиял на атмосфере в команде, передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe. Присутствие аргентинца негативно сказалось на отношениях Неймара и Мбаппе.

Француз быстро подружился с форвардом Неймаром после его трансфера в 2017 году, однако теперь бразилец предпочитает проводить время в компании Месси.

В то же время у Мбаппе сложились очень хорошие отношения с другим новичком – Ашрафом Хакими.

Отмечается, что состав "ПСЖ" в целом делится на две группы: франкоговорящих игроков и испаноговорящих, к которым также примкнули некоторые другие футболисты, в частности полузащитники Марко Верратти и Юлиан Дракслер.

Мбаппе до прихода Месси был частью второй группы, поскольку тепло общался с Неймаром. В последнее же время он отдалился от бразильца и перешел в первую категорию.