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Два игрока ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус

Франция
(1 голосов)

Болезнь не обошла стороной и Лигу 1

Два игрока ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Коронавирус продолжает атаковать мир футбола, и настигнув в этот раз "Париж Сен-Жермен", который сегодня встретится с "Лорьяном" в матче 19-го тура французской Лиги 1.

Пресс-служба парижан обнародовала случаи двух положительных результатов на COVID-19: защитник Тило Керер и полузащитник Эрик Жуниор Дина Эбимбе. Поэтому, футболисты отправляются на самоизоляцию. Кроме того, Леандро Паредес был изолирован в качестве меры предосторожности.

Добавим, что Маурисио Почеттино взял на матч 22 игрока, среди которых нашлось место и для Серхио Рамоса.

Напомним, матч "ПСЖ" - "Лорьян" состоится сегодня, 22 декабря и начнется в 22:00.

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В статье: Леандро Паредес ПСЖ Тило Керер
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Источник:
psg.fr

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