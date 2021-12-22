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Два игрока ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Болезнь не обошла стороной и Лигу 1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Коронавирус продолжает атаковать мир футбола, и настигнув в этот раз "Париж Сен-Жермен", который сегодня встретится с "Лорьяном" в матче 19-го тура французской Лиги 1.
Пресс-служба парижан обнародовала случаи двух положительных результатов на COVID-19: защитник Тило Керер и полузащитник Эрик Жуниор Дина Эбимбе. Поэтому, футболисты отправляются на самоизоляцию. Кроме того, Леандро Паредес был изолирован в качестве меры предосторожности.
Добавим, что Маурисио Почеттино взял на матч 22 игрока, среди которых нашлось место и для Серхио Рамоса.
Напомним, матч "ПСЖ" - "Лорьян" состоится сегодня, 22 декабря и начнется в 22:00.
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