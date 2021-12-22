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Реал интересуется лучшим бомбардиром Лиги 1 из Лилля. В сделку могут включить Азара
Сливочные хотят подписать Джонатана Дэвида
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мадридский "Реал" находится в числе клубов из Бундеслиги, Серии А и АПЛ, которые проявляют интерес к нападающему "Лилля" Джонатану Дэвиду, сообщает Marca.
Сообщается, что руководство "Реала" хочет серьезно усилить состав в 2022 году. Клуб хочет подписывать талантливых игроков, которые смогут раскрыться под руководством Карло Анчелотти.
"Лилль" заинтересован в возвращении полузащитника Эдена Азара, поэтому бельгийца могут включить в сделку по центрфорварду.
Ранее агент Дэвида заявил, что его клиент проводит последний сезон в "Лилле". На данный момент Джонатан – лучший бомбардир Лиги 1. На его счету 11 голов в 18 матчах чемпионата за "Лилль".
Форвард сборной канады выходил на поле 26 раз и забил 15 голов. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 50 миллионов евро.
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