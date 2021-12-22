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Реал интересуется лучшим бомбардиром Лиги 1 из Лилля. В сделку могут включить Азара

Франция
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Сливочные хотят подписать Джонатана Дэвида

Реал интересуется лучшим бомбардиром Лиги 1 из Лилля. В сделку могут включить Азара

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Мадридский "Реал" находится в числе клубов из Бундеслиги, Серии А и АПЛ, которые проявляют интерес к нападающему "Лилля" Джонатану Дэвиду, сообщает Marca.

Сообщается, что руководство "Реала" хочет серьезно усилить состав в 2022 году. Клуб хочет подписывать талантливых игроков, которые смогут раскрыться под руководством Карло Анчелотти.

"Лилль" заинтересован в возвращении полузащитника Эдена Азара, поэтому бельгийца могут включить в сделку по центрфорварду.

Ранее агент Дэвида заявил, что его клиент проводит последний сезон в "Лилле". На данный момент Джонатан – лучший бомбардир Лиги 1. На его счету 11 голов в 18 матчах чемпионата за "Лилль".

Форвард сборной канады выходил на поле 26 раз и забил 15 голов. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 50 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
marca.com

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