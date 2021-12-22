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ПСЖ продал почти миллион футболок с Лионелем Месси
В сравнении с прошлым годом спрос вырос на 30-40%
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
На данный момент "ПСЖ" продал почти миллион футболок с фамилией Лионеля Месси, сообщает Goal.com. "Если бы мы могли выпускать еще больше футболок, то продали бы еще больше", – заявил директор клуба по спонсорским сделкам Марк Армстронг.
"Месси – отличный актив. С коммерческой точки зрения его влияние невероятно.
Думаю, что в прошлом году мы продали больше футболок, чем любой другой клуб. В этом году показатели еще лучше. Это определенно лучший запуск джерси, спрос вырос как минимум на 30-40%.
Спрос огромен. Если бы мы могли выпускать еще больше футболок, то продали бы еще больше", – сказал Марк Армстронг.
В этом сезоне 34-летний аргентинец провел 15 матчей за "ПСЖ", забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
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