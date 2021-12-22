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ПСЖ продал почти миллион футболок с Лионелем Месси

Франция
(1 голосов)

В сравнении с прошлым годом спрос вырос на 30-40%

ПСЖ продал почти миллион футболок с Лионелем Месси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

На данный момент "ПСЖ" продал почти миллион футболок с фамилией Лионеля Месси, сообщает Goal.com. "Если бы мы могли выпускать еще больше футболок, то продали бы еще больше", – заявил директор клуба по спонсорским сделкам Марк Армстронг.

"Месси – отличный актив. С коммерческой точки зрения его влияние невероятно.

Думаю, что в прошлом году мы продали больше футболок, чем любой другой клуб. В этом году показатели еще лучше. Это определенно лучший запуск джерси, спрос вырос как минимум на 30-40%.

Спрос огромен. Если бы мы могли выпускать еще больше футболок, то продали бы еще больше", – сказал Марк Армстронг.

В этом сезоне 34-летний аргентинец провел 15 матчей за "ПСЖ", забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Лионель Месси ПСЖ
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Источник:
goal.com

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Комментарии (6)
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Loader (Днепр)
22.12.2021 в 22:41
Вы же все, мальчики, восторгались футболками, проданными Ювентусом при переходе туда КР три года назад. Что пошло сейчас не так?
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0
0
Dr. House (Поділля)
22.12.2021 в 21:41
"ПСЖ продал почти миллион футболок с Лионелем Месси"))). Это Месси их лично стоял продавал или футболки продавались вместе с начинкой в виде Месси?
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
22.12.2021 в 21:40
А как превосходно поспособствовал бизнесу своевременно приобретённый золотой мяч- сказка просто.
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+5
0
Dr. House (Поділля)
22.12.2021 в 21:44
Тс-с-с...Не буди Аленя
Ответить
+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
22.12.2021 в 22:01
7 ЗМ ЛЕО МЕССИ МАДРИДАСЫ ВЫКУСИТЕ 1 ЛЯМ ФУТБОЛОК ВЕЛИКОГО ПСЖ
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
22.12.2021 в 22:27
+1
0


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