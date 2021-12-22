Нашли замену Рюдигеру. Челси интересуется Кимпембе из ПСЖ

Защитник "ПСЖ" и сборной Франции Преснель Кимпембе хотел бы сменить обстановку и попробовать себя в другой лиге, сообщает L’Équipe. Томас Тухель видит в игроке замену Антонио Рюдигеру.

АПЛ представляет для Кимпембе особый интерес.

Отмечается, что главный тренер "Челси" Томас Тухель высоко ценит игрока, с которым работал с "ПСЖ" с 2018 по 2020 год.

Антонио Рюдигер, вероятно, покинет "Челси" летом, так как у немца истекает контракт, а клуб не горит желанием соглашаться на условия защитника.

В этом сезоне Преснель провел 21 матч за "ПСЖ" и не отметился результативными действиями.