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Нашли замену Рюдигеру. Челси интересуется Кимпембе из ПСЖ

Франция
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Тухель хочет подписать уже знакомого защитника

Нашли замену Рюдигеру. Челси интересуется Кимпембе из ПСЖ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "ПСЖ" и сборной Франции Преснель Кимпембе хотел бы сменить обстановку и попробовать себя в другой лиге, сообщает L’Équipe. Томас Тухель видит в игроке замену Антонио Рюдигеру.

АПЛ представляет для Кимпембе особый интерес.

Отмечается, что главный тренер "Челси" Томас Тухель высоко ценит игрока, с которым работал с "ПСЖ" с 2018 по 2020 год.

Антонио Рюдигер, вероятно, покинет "Челси" летом, так как у немца истекает контракт, а клуб не горит желанием соглашаться на условия защитника.

В этом сезоне Преснель провел 21 матч за "ПСЖ" и не отметился результативными действиями.

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В статье: Челси (Лондон) Антонио Рюдигер Преснел Кимпембе ПСЖ
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Источник:
footmercato.net

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