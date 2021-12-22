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У Месси 6 попаданий в штангу в 11 матчах Лиги 1. Он чаще всех во Франции попадает в каркас

Франция
(1 голосов)

Аргентинцу совсем не везет

У Месси 6 попаданий в штангу в 11 матчах Лиги 1. Он чаще всех во Франции попадает в каркас

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" играет выездной матч с "Лорьяном" (0:1, второй тайм) в 19-м туре Лиги 1, на 26-й минуте которого Лионель Месси попал в штангу. Это уже 6 раз за 11 матчей.

У линии штрафной он обыгрался с партнером и внезапно пробил по воротам с лета.

Аргентинец попал в штангу в 6-й раз за 11 матчей в Лиге 1. Месси делает это чаще, чем любой другой игрок французского чемпионата.

Пока у 34-летнего форварда всего 1 гол и 4 ассиста в 11 турах французского чемпионата.

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В статье: Лионель Месси Лорьян ПСЖ
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