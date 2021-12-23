Лига 1. Икарди спас ПСЖ от позора, Монако бьёт Ренн, а Ницца – Ланс

“ПСЖ” в любом случае встретит Новый год с безумным отрывом и неминуемо станет чемпионом. Но первый круг завершить на мажорной ноте столичному клубу не удалось. Безнадёжный “Лорьян”, проигравший 8 последних матчей во всех турнирах, едва не урвал у “Пари Сен-Жермен” 3 очка.

Монкондюи завершил шикарную атаку хозяев голом от перекладины на 40-й минуте. Париж традиционно провалился при прессинге и получил за это. Позднее удаление Серхио Рамоса, казалось, похоронило “ПСЖ”, но Мауро Икарди в традиционной для себя манере забил в компенсированное время. Пока у Мауро на 3 гола больше, чем у его великого соотечественника, при том что Месси провёл больше времени на поле.

Лига 1, 19-й тур

Лорьян, Стад дю Мустуар

Лорьян – ПСЖ 1:1

Гол: Монкондюи 40 – Икарди 90+1

Удаление: Рамос 86 (ПСЖ)

“Монако” всё отчётливее напоминает себя прошлогоднего образца. Команда Нико Ковача разбила на своём поле конкурента за зону ЛЧ из “Ренна”. 9-й гол Мартена Терье в сезоне в дебюте встречи не позволил дерзким гостям увезти результат со “Стад Луи II” после классического ответа от Бен Йеддера и Кевина Фолланда. Когда эти парни оба в форме, противопоставить что-то их грозному дуэту сложно.

Монако, Стад Луи II

Монако – Ренн 2:1

Голы: Бен Йеддер 35 (пен), Фолланд 72 – Терье 16

Ещё одна важная игра в плане конкуренции за Лигу Чемпионов. “Ницца” напоследок вернула себе второе место в таблице, тоже совершив победный камбек. Досталось “Лансу”, сбавившего обороты в последнее время. Лемина и Клюйверт в последние полчаса обеспечили команде Галтье вторую победу кряду и соседство с “ПСЖ” по таблице. На большее тренеру-чемпиону и его коллективу претендовать вряд ли удастся.

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Ланс 2:1

Голы: Лемина 63, Клюйверт 79 – Муинга 30

“Бордо” смело можно отдавать титул самой веселой команды Лиги 1. Команда Владимира Петковича разговорит даже зануду. Или раззабивает даже “Лилль”, для которых счёта 1:0 лучше ничего не придумаешь.

На дубль Альберта Элиса в первом тайме “доги” ответили сначала мячом Андре, а затем включилась ещё одна знаменательная парочка Лиги 1 – Йылмаз и Дэвид. Ветеран реализовал пенальти, а вундеркинд забил победный в концовке.

Бордо, Стад-де-Бордо

Бордо – Лилль 2:3

Голы: Элис 17, 45 – Андре 33, Йылмаз 77 (пен), Дэвид 84

Марсель, Велодром

Марсель – Мец 1:1

Гол: Пайет 90+8 (пен) – Экитике 75

Удаление: Дьенг 85 (Марсель) – Гравийон 90+8

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Мец 1:1

Голы: Люкеба 56 – Траоре 58

Монпелье, Стад де ла Моссон

Монпелье – Анже 4:1

Голы: Саванье 14, Козза 30, Ристич 51, Мавидиди 76 – Лаге 45+1

Труа, Стад де л’Об

Труа – Брест 1:1

Голы: Рами 80 – Онора 5

Удаление: Мулен 13 (Труа)

Сент-Этьен, Жоффруа Гишар

Сент-Этьен – Нант 0:1

Гол: Коло Муани 83