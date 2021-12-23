Рамос получил свою первую красную карточку за ПСЖ

"ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции. Защитник парижан Серхио Рамос был удален по ходу второго тайма.

Отметим, что испанец вышел на поле в начале 2 тайма.

Сначала на 81-й минуте испанец получил первое предупреждение, а на 85-й минуте арбитр Жереми Пиньяр показал защитнику вторую желтую карточку, которая привела к удалению Рамоса.

Это уже 27-я красная карточка в карьере футболиста.