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Рамос получил свою первую красную карточку за ПСЖ

Франция
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Заработал две желтых за 2 минуты

Рамос получил свою первую красную карточку за ПСЖ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции. Защитник парижан Серхио Рамос был удален по ходу второго тайма.

Отметим, что испанец вышел на поле в начале 2 тайма.

Сначала на 81-й минуте испанец получил первое предупреждение, а на 85-й минуте арбитр Жереми Пиньяр показал защитнику вторую желтую карточку, которая привела к удалению Рамоса.

Это уже 27-я красная карточка в карьере футболиста.

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В статье: Серхио Рамос Лорьян (Лорьян) ПСЖ
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