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Удар в девятку против гола на 90+1-й. Лорьян - ПСЖ 1:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лорьян – Пари Сен-Жермен, чемпионат Франции, 22 декабря 2021
фото - twitter.com/PSG_inside
Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура чемпионата Франции Лорьян – Пари Сен-Жермен. Хозяева забили первыми перед перерывом – Монкодю отличился классным ударом в верхний угол ворот. Парижане не могли отыграться почти до финального свистка, а затем штурм увенчалось голом Мауро Икарди. Месси традиционно попадал и каркас ворот, а Серхио Рамос заработал первое удаление в составе ПСЖ. Впрочем, ничья никак не сказалась на лидерстве ПСЖ – их отрыв от второго места составляет 13 очков.
Французская Лига 1. 19-й тур
Лорьян – Пари Сен-Жермен 1:1
Голы: Монкодю 40 – Икарди 90+1
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