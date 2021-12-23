  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Удар в девятку против гола на 90+1-й. Лорьян - ПСЖ 1:1. Видео обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Удар в девятку против гола на 90+1-й. Лорьян - ПСЖ 1:1. Видео обзор матча

Франция
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лорьян – Пари Сен-Жермен, чемпионат Франции, 22 декабря 2021

Удар в девятку против гола на 90+1-й. Лорьян - ПСЖ 1:1. Видео обзор матча

фото - twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура чемпионата Франции Лорьян – Пари Сен-Жермен. Хозяева забили первыми перед перерывом – Монкодю отличился классным ударом в верхний угол ворот. Парижане не могли отыграться почти до финального свистка, а затем штурм увенчалось голом Мауро Икарди. Месси традиционно попадал и каркас ворот, а Серхио Рамос заработал первое удаление в составе ПСЖ. Впрочем, ничья никак не сказалась на лидерстве ПСЖ – их отрыв от второго места составляет 13 очков.

Французская Лига 1. 19-й тур
Лорьян – Пари Сен-Жермен 1:1
Голы: Монкодю 40 – Икарди 90+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лорьян Мауро Икарди Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...