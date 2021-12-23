Удар в девятку против гола на 90+1-й. Лорьян - ПСЖ 1:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура чемпионата Франции Лорьян – Пари Сен-Жермен. Хозяева забили первыми перед перерывом – Монкодю отличился классным ударом в верхний угол ворот. Парижане не могли отыграться почти до финального свистка, а затем штурм увенчалось голом Мауро Икарди. Месси традиционно попадал и каркас ворот, а Серхио Рамос заработал первое удаление в составе ПСЖ. Впрочем, ничья никак не сказалась на лидерстве ПСЖ – их отрыв от второго места составляет 13 очков.

Французская Лига 1. 19-й тур

Лорьян – Пари Сен-Жермен 1:1

Голы: Монкодю 40 – Икарди 90+1