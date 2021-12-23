Почеттино после 1:1 с Лорьяном: ПСЖ по-прежнему претендует на все трофеи

Наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с "Лорьяном" (1:1) в матче 19-го тура Лиги 1.

"Мы по-прежнему претендуем на все трофеи. Так что мы довольны результатами, а выступления команды соответствуют нашим ожиданиям. Но мы все равно можем работать лучше.

Первые месяцы были напряженными, у нас было много перелетов, много факторов, мешавших нам сделать все так, как мы хотим", – цитирует Почеттино RMC Sport.