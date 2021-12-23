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Почеттино после 1:1 с Лорьяном: ПСЖ по-прежнему претендует на все трофеи
Наставник парижан оценил поединок своей команды в 19-м туре Лиги 1
Фото: en.psg.fr
Наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с "Лорьяном" (1:1) в матче 19-го тура Лиги 1.
"Мы по-прежнему претендуем на все трофеи. Так что мы довольны результатами, а выступления команды соответствуют нашим ожиданиям. Но мы все равно можем работать лучше.
Первые месяцы были напряженными, у нас было много перелетов, много факторов, мешавших нам сделать все так, как мы хотим", – цитирует Почеттино RMC Sport.
После 19-ти туров "ПСЖ" единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 46 очков.
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