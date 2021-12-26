ПСЖ обязан продать игроков минимум на 100 млн евро

Парижский "ПСЖ" в зимнее и летнее трансферные окна должен продать своих игроков минимум на 100 млн евро

Клуб может не вписаться в нормы финансового фэйр-плей, если к июню 2022 года продаж не случится. Тогда имеющийся дефицит придется покрывать за счет компании-владельца "ПСЖ".

Стало известно, что клуб Почеттино может расстаться с вратарем Серхио Рико, защитниками Левеном Курзава, Тило Керером, Абду Диалло, полузащитниками Рафиньей и Юлианом Дракслером и с нападающим Мауро Икарди.