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ПСЖ обязан продать игроков минимум на 100 млн евро

Франция
(3 голосов)

Бюджет не резиновый

ПСЖ обязан продать игроков минимум на 100 млн евро

Новина українською

Парижский "ПСЖ" в зимнее и летнее трансферные окна должен продать своих игроков минимум на 100 млн евро

Клуб может не вписаться в нормы финансового фэйр-плей, если к июню 2022 года продаж не случится. Тогда имеющийся дефицит придется покрывать за счет компании-владельца "ПСЖ".

Стало известно, что клуб Почеттино может расстаться с вратарем Серхио Рико, защитниками Левеном Курзава, Тило Керером, Абду Диалло, полузащитниками Рафиньей и Юлианом Дракслером и с нападающим Мауро Икарди.

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В статье: Мауро Икарди Фэйр-плей Юлиан Дракслер Серхио Рико ПСЖ Тило Керер
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Источник:
lequipe.fr

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