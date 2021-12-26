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ПСЖ отдаст Рафинью в аренду одному из претендентов на ЛЧ в Ла Лиге
Почти официально
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Рафинья Алькантара в январе вернется в Испанию. Он на правах аренды присоединится к “Реал Сосьедад”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Баски были единственным клубом, который вел переговоры о переходе. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона и не включает в себя право выкупа.
Отметим, что у 28-летнего футболиста не было постоянной игровой практики в парижском клубе. В его активе в этом сезоне всего 220 минут в пяти матчах. В последний раз он выходил на поле еще 15 октября, пропустив 14 последних поединков команды.
Также напомним, что в ПСЖ Рафинья перешел именно с испанского чемпионата, покинув "Барселону" в октябре 2020-го.
Добавим, что "Реал Сосьедад" занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая третьему "Бетису" четырьмя очками.
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