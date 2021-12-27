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Доннарумма – лучший вратарь года по версии Globe Soccer Awards
Обошлись без сенсации
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Globe Soccer Awards определил лучшего голкипера 2021 года – им стал Джанлуиджи Доннарумма. Вратарь сборной Италии вытащил для команды две серии пенальти на Евро, в том числе в финале против Англии.
Напомним, что на данный момент вратарь "ПСЖ" борется с Кейлором Навасом за игровое время в команде.
В этом сезоне Джи-джи провел 11 матчей за "ПСЖ", в которых пропустил 9 голов и из которых 4 отстоял "на ноль".
Goalkeeper for Paris Saint-Germain and the Italian national team, Gianluigi Donnarumma is famous for making the game-winning save that made Italy the winners in the European Championship. In fact, he also played more minutes than any player in the competition. pic.twitter.com/7TSIqfUF6o— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021
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