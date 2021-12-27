  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Доннарумма – лучший вратарь года по версии Globe Soccer Awards
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доннарумма – лучший вратарь года по версии Globe Soccer Awards

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Обошлись без сенсации

Доннарумма – лучший вратарь года по версии Globe Soccer Awards

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Globe Soccer Awards определил лучшего голкипера 2021 года – им стал Джанлуиджи Доннарумма. Вратарь сборной Италии вытащил для команды две серии пенальти на Евро, в том числе в финале против Англии.

Напомним, что на данный момент вратарь "ПСЖ" борется с Кейлором Навасом за игровое время в команде.

В этом сезоне Джи-джи провел 11 матчей за "ПСЖ", в которых пропустил 9 голов и из которых 4 отстоял "на ноль".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Италия Джанлуиджи Доннарумма Национальная сборная Италии ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...