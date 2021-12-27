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Лион и Париж дисквалифицировали из Кубка Франции за фанатские беспорядки

Франция
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Французские болельщики не унимаются

Лион и Париж дисквалифицировали из Кубка Франции за фанатские беспорядки

Фото: twitter.com/lnstantFoot / Автор: неизвестен

Новина українською

Дисциплинарный комитет французской футбольной асоциации исключил из текущего розыгрыша Кубка Франции "Лион" и "Париж" из-за беспорядков на трибунах в матче 1/32 финала турнира, сообщает L`Equipe. "Олимпик" также проведет остаток матчей сезона без зрителей на выездных матчах.

Сообщается, что "Париж" будет вынужден провести следующие пять домашних матчей без болельщиков и выплатит штраф в размере 10 тысяч евро.

"Лион" в свою очередь получил условную дисквалификацию из Кубка Франции на следующий сезон.Также клуб обязан выплатить штраф в размере 52 тысяч евро и покрыть расходы на ремонт трибун на стадионе "Парижа".

Это означает, что "Ницца" пройдет сразу в 1/8 финала.

Напомним, что матч между "Парижем" и "Лионом" был прерван после перерыва из-за того, что фанаты Лиона напали на болельщиков хозяев, после чего толпа прорвалась на поле. Матч прервали при счете 1:1.

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В статье: Лион Кубок Франции Париж
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Источник:
lequipe.fr

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Цап-царап (Харків)
28.12.2021 в 00:54
Без видео?..
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