Лион и Париж дисквалифицировали из Кубка Франции за фанатские беспорядки

Дисциплинарный комитет французской футбольной асоциации исключил из текущего розыгрыша Кубка Франции "Лион" и "Париж" из-за беспорядков на трибунах в матче 1/32 финала турнира, сообщает L`Equipe. "Олимпик" также проведет остаток матчей сезона без зрителей на выездных матчах.

Сообщается, что "Париж" будет вынужден провести следующие пять домашних матчей без болельщиков и выплатит штраф в размере 10 тысяч евро.

"Лион" в свою очередь получил условную дисквалификацию из Кубка Франции на следующий сезон.Также клуб обязан выплатить штраф в размере 52 тысяч евро и покрыть расходы на ремонт трибун на стадионе "Парижа".

Это означает, что "Ницца" пройдет сразу в 1/8 финала.

Напомним, что матч между "Парижем" и "Лионом" был прерван после перерыва из-за того, что фанаты Лиона напали на болельщиков хозяев, после чего толпа прорвалась на поле. Матч прервали при счете 1:1.