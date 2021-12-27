Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лион и Париж дисквалифицировали из Кубка Франции за фанатские беспорядки
Французские болельщики не унимаются
Фото: twitter.com/lnstantFoot / Автор: неизвестен
Дисциплинарный комитет французской футбольной асоциации исключил из текущего розыгрыша Кубка Франции "Лион" и "Париж" из-за беспорядков на трибунах в матче 1/32 финала турнира, сообщает L`Equipe. "Олимпик" также проведет остаток матчей сезона без зрителей на выездных матчах.
Сообщается, что "Париж" будет вынужден провести следующие пять домашних матчей без болельщиков и выплатит штраф в размере 10 тысяч евро.
"Лион" в свою очередь получил условную дисквалификацию из Кубка Франции на следующий сезон.Также клуб обязан выплатить штраф в размере 52 тысяч евро и покрыть расходы на ремонт трибун на стадионе "Парижа".
Это означает, что "Ницца" пройдет сразу в 1/8 финала.
Напомним, что матч между "Парижем" и "Лионом" был прерван после перерыва из-за того, что фанаты Лиона напали на болельщиков хозяев, после чего толпа прорвалась на поле. Матч прервали при счете 1:1.
Популярное сейчас
- СМИ: Калитвинцев покинул Десну из-за невыплаты долгов
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- Лужный прокомментировал информацию о назначении тренером Миная
- Хавбек ПСЖ прибыл в Испанию для завершения перехода в Реал Сосьедад
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО