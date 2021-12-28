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Мбаппе: Арбитр не должен тратить 7 минут на принятие решения при помощи VAR

Франция
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Киллиан высказался о современных технологиях в футболе

Мбаппе: Арбитр не должен тратить 7 минут на принятие решения при помощи VAR

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе высказался о технологии VAR, которая работает в футболе уже несколько лет.

"Арбитр не должен тратить 7 минут на принятие решения при помощи VAR. Я сторонник, если она правильно используется.

Иногда мы не знаем, что происходит, и это застаёт нас врасплох. Мы должны быть более вовлечены, нам всё ещё нужно адаптироваться [к VAR]", – приводит слова Мбаппе интернет-портал Get French Football News.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
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