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Мбаппе: Арбитр не должен тратить 7 минут на принятие решения при помощи VAR
Киллиан высказался о современных технологиях в футболе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе высказался о технологии VAR, которая работает в футболе уже несколько лет.
"Арбитр не должен тратить 7 минут на принятие решения при помощи VAR. Я сторонник, если она правильно используется.
Иногда мы не знаем, что происходит, и это застаёт нас врасплох. Мы должны быть более вовлечены, нам всё ещё нужно адаптироваться [к VAR]", – приводит слова Мбаппе интернет-портал Get French Football News.
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