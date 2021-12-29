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Франция вводит обязательную вакцинацию. Играть футбол без двух прививок не позволят
Ожидаемое и даже немного запоздалое решение
Похоже, в Европе вот-вот появится первая страна, где нельзя будет играть футбол без полного курса вакцинации.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сегодня объявил, что с января карантинные меры в стране будут резко ужесточены. Согласно новому законопроекту карты здоровья заменят на паспорта вакцинации - то есть, без двух прививок на массовые мероприятия вообще пускать перестанут.
Министр спорта Роксана Марасиняню уже объявила, что изменения коснутся не только болельщиков, но и спортсменов тоже:
"Паспорта вакцинации будут обязательными для всех профессиональных спортсменов. Исключений быть не может".
В настоящее время играть во Франции, да и по всей Европе разрешено и невакцинированым, у которых есть свежий отрицательный ПЛР-тест. С 15 января лазейка закрывается.
Да, пока это лишь проект закона, однако у правящей партии большинство в парламенте, так что принятие его лишь дело времени. Тем более, поддержку новым правилам выразил и президент Эммануэль Макрон, назвавший коронавирус "фильмом, который никогда не кончается".
Внутри Франции новые правила ударят лишь по небольшому проценту населения. 91% французов уже получили как минимум одну прививку, а 22 млн человек даже третью, бустерную дозу.
В профессиональном спорте дела обстоят еще лучше: 95% игроков Лиги 1 уже прошли полный курс вакцинации; в регби показатель и подавно превысил 98%.
Другое дело, что новые правила коснутся и приезжих спортсменов, а здесь все не так однозначно. В той же АПЛ на данный момент полностью вакцинированы лишь 77% футболистов. При этом "Лилль" в 1/8 финала ЛЧ сыграет против "Челси", и если кто-то из лондонцев к тому моменту не будет привит, ему просто не разрешат выступить на "Пьер Моруа".
Ранее во Франции также ограничили количество болельщиков, которые будут пропускать на стадионы страны с января, до 5 тысяч человек.
France ????????, Italy ????????, and Spain ????????:— Dr. Eli David (@DrEliDavid) December 28, 2021
Mask mandates
Covid passports
Highest infection rate since the beginning of the pandemic
Luckily Omicron causes mild disease so hospitalization remains low. pic.twitter.com/IdM9TDSqEe
На это есть веские причины - после появления в Европе нового штамма коронавируса "омикрон" количество заболевших в стране резко подскочило и вчера составило аж 180 тысяч новых больных в сутки.
В других европейских странах ситуация ненамного лучше, так что обязательная вакцинация спортсменов очевидно неизбежна для всех. Франция лишь станет первопроходицей на этом пути.
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