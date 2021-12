Франция вводит обязательную вакцинацию. Играть футбол без двух прививок не позволят

Похоже, в Европе вот-вот появится первая страна, где нельзя будет играть футбол без полного курса вакцинации.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сегодня объявил, что с января карантинные меры в стране будут резко ужесточены. Согласно новому законопроекту карты здоровья заменят на паспорта вакцинации - то есть, без двух прививок на массовые мероприятия вообще пускать перестанут.

Министр спорта Роксана Марасиняню уже объявила, что изменения коснутся не только болельщиков, но и спортсменов тоже:

В настоящее время играть во Франции, да и по всей Европе разрешено и невакцинированым, у которых есть свежий отрицательный ПЛР-тест. С 15 января лазейка закрывается.

Да, пока это лишь проект закона, однако у правящей партии большинство в парламенте, так что принятие его лишь дело времени. Тем более, поддержку новым правилам выразил и президент Эммануэль Макрон, назвавший коронавирус "фильмом, который никогда не кончается".

Внутри Франции новые правила ударят лишь по небольшому проценту населения. 91% французов уже получили как минимум одну прививку, а 22 млн человек даже третью, бустерную дозу.

В профессиональном спорте дела обстоят еще лучше: 95% игроков Лиги 1 уже прошли полный курс вакцинации; в регби показатель и подавно превысил 98%.

Другое дело, что новые правила коснутся и приезжих спортсменов, а здесь все не так однозначно. В той же АПЛ на данный момент полностью вакцинированы лишь 77% футболистов. При этом "Лилль" в 1/8 финала ЛЧ сыграет против "Челси", и если кто-то из лондонцев к тому моменту не будет привит, ему просто не разрешат выступить на "Пьер Моруа".

Ранее во Франции также ограничили количество болельщиков, которые будут пропускать на стадионы страны с января, до 5 тысяч человек.

