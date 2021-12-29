  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Франция вводит обязательную вакцинацию. Играть футбол без двух прививок не позволят
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция вводит обязательную вакцинацию. Играть футбол без двух прививок не позволят

Франция
(2 голосов)

Ожидаемое и даже немного запоздалое решение

Франция вводит обязательную вакцинацию. Играть футбол без двух прививок не позволят

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Похоже, в Европе вот-вот появится первая страна, где нельзя будет играть футбол без полного курса вакцинации.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сегодня объявил, что с января карантинные меры в стране будут резко ужесточены. Согласно новому законопроекту карты здоровья заменят на паспорта вакцинации - то есть, без двух прививок на массовые мероприятия вообще пускать перестанут.

Министр спорта Роксана Марасиняню уже объявила, что изменения коснутся не только болельщиков, но и спортсменов тоже:

"Паспорта вакцинации будут обязательными для всех профессиональных спортсменов. Исключений быть не может".

В настоящее время играть во Франции, да и по всей Европе разрешено и невакцинированым, у которых есть свежий отрицательный ПЛР-тест. С 15 января лазейка закрывается.

Франция вводит обязательную вакцинацию. Играть футбол без двух прививок не позволят - изображение 1
Getty Images / Global Images Ukraine

Да, пока это лишь проект закона, однако у правящей партии большинство в парламенте, так что принятие его лишь дело времени. Тем более, поддержку новым правилам выразил и президент Эммануэль Макрон, назвавший коронавирус "фильмом, который никогда не кончается".

Внутри Франции новые правила ударят лишь по небольшому проценту населения. 91% французов уже получили как минимум одну прививку, а 22 млн человек даже третью, бустерную дозу.

В профессиональном спорте дела обстоят еще лучше: 95% игроков Лиги 1 уже прошли полный курс вакцинации; в регби показатель и подавно превысил 98%.

Другое дело, что новые правила коснутся и приезжих спортсменов, а здесь все не так однозначно. В той же АПЛ на данный момент полностью вакцинированы лишь 77% футболистов. При этом "Лилль" в 1/8 финала ЛЧ сыграет против "Челси", и если кто-то из лондонцев к тому моменту не будет привит, ему просто не разрешат выступить на "Пьер Моруа".

Ранее во Франции также ограничили количество болельщиков, которые будут пропускать на стадионы страны с января, до 5 тысяч человек.

На это есть веские причины - после появления в Европе нового штамма коронавируса "омикрон" количество заболевших в стране резко подскочило и вчера составило аж 180 тысяч новых больных в сутки.

В других европейских странах ситуация ненамного лучше, так что обязательная вакцинация спортсменов очевидно неизбежна для всех. Франция лишь станет первопроходицей на этом пути.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Чемпионат Франции коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...