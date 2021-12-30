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Монако отстранил Ковача от работы с первой командой. Скоро он будет уволен
Неудовлетворительные результаты
ФК "Монако"/ Автор неизвестен
Нико Ковач скоро покинет пост главного тренера "Монако", сообщает L`Equipe. Клуб из княжества отстранил 50-летнего хорвата от работы с первой командой.
Ранее сообщалось, что "Монако" может уволить Ковача из-за отсутствия индивидуального прогресса в команде и все более отдаленных отношений между тренером и игроками.
Напомним, что после 19 туров Лиги 1 "Монако" занимает 6-е место, набрав 29 очков. Выше команды Ковача в турнирной таблице "Монпелье", "Ренн", "Марсель", "Ницца" и "ПСЖ".
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