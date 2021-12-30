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Монако отстранил Ковача от работы с первой командой. Скоро он будет уволен

Франция
(1 голосов)

Неудовлетворительные результаты

Монако отстранил Ковача от работы с первой командой. Скоро он будет уволен

ФК "Монако"/ Автор неизвестен

Новина українською

Нико Ковач скоро покинет пост главного тренера "Монако", сообщает L`Equipe. Клуб из княжества отстранил 50-летнего хорвата от работы с первой командой.

Ранее сообщалось, что "Монако" может уволить Ковача из-за отсутствия индивидуального прогресса в команде и все более отдаленных отношений между тренером и игроками.

Напомним, что после 19 туров Лиги 1 "Монако" занимает 6-е место, набрав 29 очков. Выше команды Ковача в турнирной таблице "Монпелье", "Ренн", "Марсель", "Ницца" и "ПСЖ".

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В статье: Монако Нико Ковач
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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
30.12.2021 в 19:57
К ЭТОМУ ВСЕ ШЛО
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