Лилль объявил о трансфере Жонатана Иконе в Италию

Пресс-служба французского клуба "Лилль" объявила, что было достигнуто соглашение с "Фиорентиной" о переходе полузащитника Жонатана Иконе.

Утверждается, что "фиалки" заплатят за игрока € 14 млн и ещё € 1 млн – в виде бонусов.

Отметим, в текущем сезоне Иконе провёл 24 игры за "Лилль". За это время он два раза поразил чужие ворота и дважды отдал голевой пас.