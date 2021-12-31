Франция
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Лилль объявил о трансфере Жонатана Иконе
Игрок отправится в Италию
Пресс-служба французского клуба "Лилль" объявила, что было достигнуто соглашение с "Фиорентиной" о переходе полузащитника Жонатана Иконе.
Утверждается, что "фиалки" заплатят за игрока € 14 млн и ещё € 1 млн – в виде бонусов.
Отметим, в текущем сезоне Иконе провёл 24 игры за "Лилль". За это время он два раза поразил чужие ворота и дважды отдал голевой пас.
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