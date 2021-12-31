  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лилль отдаст ПСЖ 40% суммы от продажи Иконе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лилль отдаст ПСЖ 40% суммы от продажи Иконе

Франция
(1 голосов)

Игрок продолжит карьеру в Италии

Лилль отдаст ПСЖ 40% суммы от продажи Иконе

Новина українською

Сегодня, 31 декабря "Лилль" объявил об уходе своего полузащитника Жонатана Иконе в "Фиорентину". Как информирует журналист Адриан Гренье в "Твиттере", "доги" отдадут "Пари Сен-Жермен" 40% суммы от продажи игрока.

Дело в том, что Иконе перешёл в "Лилль" в 2018 году именно из "ПСЖ". Осуществляя этот трансфер, парижане включили в контракт Жонатана условие, по которому они должны получить 40% от его дальнейшей перепродажи.

Отметим, в текущем сезоне Жонатан провёл 24 игры за "Лилль".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фиорентина (Флоренция) Жонатан Иконе ПСЖ Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...