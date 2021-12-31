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Лилль отдаст ПСЖ 40% суммы от продажи Иконе
Игрок продолжит карьеру в Италии
Сегодня, 31 декабря "Лилль" объявил об уходе своего полузащитника Жонатана Иконе в "Фиорентину". Как информирует журналист Адриан Гренье в "Твиттере", "доги" отдадут "Пари Сен-Жермен" 40% суммы от продажи игрока.
Дело в том, что Иконе перешёл в "Лилль" в 2018 году именно из "ПСЖ". Осуществляя этот трансфер, парижане включили в контракт Жонатана условие, по которому они должны получить 40% от его дальнейшей перепродажи.
Отметим, в текущем сезоне Жонатан провёл 24 игры за "Лилль".
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