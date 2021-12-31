Лилль отдаст ПСЖ 40% суммы от продажи Иконе

Сегодня, 31 декабря "Лилль" объявил об уходе своего полузащитника Жонатана Иконе в "Фиорентину". Как информирует журналист Адриан Гренье в "Твиттере", "доги" отдадут "Пари Сен-Жермен" 40% суммы от продажи игрока.

Дело в том, что Иконе перешёл в "Лилль" в 2018 году именно из "ПСЖ". Осуществляя этот трансфер, парижане включили в контракт Жонатана условие, по которому они должны получить 40% от его дальнейшей перепродажи.

Отметим, в текущем сезоне Жонатан провёл 24 игры за "Лилль".