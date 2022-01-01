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Монако подписал флангового защитника Гремио
Вандерсон подписал контракт на 5 лет
AS Monaco / Twitter
Официальный сайт "Монако" обьявил о трансфере флангового защитника "Гремио" Вандерсона де Оливейры.
20-летний бразильский фулбэк подписал соглашение с французским клубом на 5 лет.
В 2021 году Вандерсон провел 52 поединка, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 голевые передачи. Также игрок вызивался в сборную Бразилии до 20 лет.
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Источник:AS Monaco Twitter
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