Монако подписал флангового защитника Гремио

Официальный сайт "Монако" обьявил о трансфере флангового защитника "Гремио" Вандерсона де Оливейры.

20-летний бразильский фулбэк подписал соглашение с французским клубом на 5 лет.

В 2021 году Вандерсон провел 52 поединка, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 голевые передачи. Также игрок вызивался в сборную Бразилии до 20 лет.