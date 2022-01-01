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Монако может возглавить тренер, который проигрывал Динамо в Лиге Европы
Оптимальный выбор
Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман может в ближайшее время быть назначен коучем "Монако". На данный момент 47-летний специалист ведет переговоры с клубом.
Ранее сообщалось, что команда отстранила 50-летнего хорвата Нико Ковача от работы из-за неудовлетворительных результатов.Напомним, после 19 туров Лиги 1 "Монако" занимает 6-е место, имея в активе 29 очков.
Бельгийский тренер Филипп Клеман возглавлял "Брюгге", когда команда в феврале прошлого года проиграла "Динамо" (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.
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