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Официально: Монако уволил Ковача
У хорвата был еще год по контракту
Официальный сайт ФК "Монако" обьявил об увольнении Нико Ковача с поста главного тренера первой команды.
Хорватский специалист работал в клубе из княжества с лета 2020-го года. Контракт 50-летнего специалиста с монегасками действовал до 2023-го года.
На данный момент после 19 туров "Монако" имеет в своем активе 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1.
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Источник:ФК "Монако"
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