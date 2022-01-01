Официально: Монако уволил Ковача

Официальный сайт ФК "Монако" обьявил об увольнении Нико Ковача с поста главного тренера первой команды.

Хорватский специалист работал в клубе из княжества с лета 2020-го года. Контракт 50-летнего специалиста с монегасками действовал до 2023-го года.

На данный момент после 19 туров "Монако" имеет в своем активе 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1.