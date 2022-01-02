"Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте сообщил, что Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус.

Кроме него Covid-19 заразились еще три игрока парижан: Серхио Рико, Хуан Бернат и Натан Битумазала.

Все они сейчас на изоляции и соблюдают медицинский протокол.

Отметим, что следующий матч ПСЖ намечен на завтра, 3 января. Подопечные Почеттино сыграют с “Ванном” в 1/16 Кубка Франции. Также на парижан впереди ожидает поединок против "Лиона", который состоится 9 января.