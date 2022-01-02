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Ювентус собирается пригласить форварда ПСЖ
Игрок нужен Аллегри
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Туринский "Ювентус" ведет переговоры с "ПСЖ" по поводу вероятного перехода аргентинского нападающего Мауро Икарди. Итальянский клуб сделал предварительный запрос, но о формате возможной сделки речь пока не шла.
В скором времени "старая синьора" определится, делать ли серьезное предложение по переходу Икарди. К тому же, итальянская команда считает возможным только вариант с арендой без обязательства выкупа.
Как известно, Икарди перешел в "ПСЖ" летом 2020 года из "Интера" за 50 млн евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 20 матчей за парижан во всех турнирах и забил 5 голов.
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