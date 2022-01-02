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ПСЖ рассказал, когда Неймар вернется на поле
Спойлер - уже совсем скоро
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар вернется к тренировкам после травмы через три недели. Об этом сообщается на официальном сайте парижан.
Сейчас футболист продолжает восстанавливаться в Бразилии вместе с медиками и представителем ПСЖ. Там он пробудет до 9 января, затем вернется во Францию.
Напомним, что Неймар
Отметим, что в этом сезоне на счету нападающего три гола и три ассиста в 10 матчах французского чемпионата, а также ни одного результативного действия в четырех поединках Лиги чемпионов.
Также интересно, что аналитический портал Transfermarkt в прошлом месяце снизил его ориентировочную стоимость на 10%: со 100 млн евро до 90 млн.
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