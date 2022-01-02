ПСЖ рассказал, когда Неймар вернется на поле

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар вернется к тренировкам после травмы через три недели. Об этом сообщается на официальном сайте парижан.

Сейчас футболист продолжает восстанавливаться в Бразилии вместе с медиками и представителем ПСЖ. Там он пробудет до 9 января, затем вернется во Францию.

Напомним, что Неймар травмировался на последних минутах поединка 15-го тура Лиги 1 против “Сент-Этьена” . Бразилец повредил голеностоп.

Отметим, что в этом сезоне на счету нападающего три гола и три ассиста в 10 матчах французского чемпионата, а также ни одного результативного действия в четырех поединках Лиги чемпионов.

Также интересно, что аналитический портал Transfermarkt в прошлом месяце снизил его ориентировочную стоимость на 10%: со 100 млн евро до 90 млн.