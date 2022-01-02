Почеттино: Контрактные ситуации оказывают влияние, но у Мбаппе есть зрелость

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался насчет будущего Килиана Мбаппе в парижском клубе.

"Контрактные ситуации оказывают влияние тогда, когда нет зрелости, чтобы с этим справляться. А у Килиана зрелость есть.