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Почеттино: Контрактные ситуации оказывают влияние, но у Мбаппе есть зрелость

Франция
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Парижане хотят, чтобы француз остался в клубе

Почеттино: Контрактные ситуации оказывают влияние, но у Мбаппе есть зрелость

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался насчет будущего Килиана Мбаппе в парижском клубе.

"Контрактные ситуации оказывают влияние тогда, когда нет зрелости, чтобы с этим справляться. А у Килиана зрелость есть.

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Клуб хочет, чтобы он остался на долгое время. Этот вопрос – между двумя сторонами. Надеюсь, он продолжит играть так же", – рассказал наставник.

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В статье: Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Twiiter Hadrien Grenier

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