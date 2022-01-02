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Почеттино: Контрактные ситуации оказывают влияние, но у Мбаппе есть зрелость
Парижане хотят, чтобы француз остался в клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался насчет будущего Килиана Мбаппе в парижском клубе.
"Контрактные ситуации оказывают влияние тогда, когда нет зрелости, чтобы с этим справляться. А у Килиана зрелость есть.
Клуб хочет, чтобы он остался на долгое время. Этот вопрос – между двумя сторонами. Надеюсь, он продолжит играть так же", – рассказал наставник.
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Источник:Twiiter Hadrien Grenier
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