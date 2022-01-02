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В ПСЖ не знают, сможет ли Месси сыграть против Лиона

Франция
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У Лео обнаружен COVID

В ПСЖ не знают, сможет ли Месси сыграть против Лиона

PSG

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал положительный тест Лионеля Месси на коронавирус.

– Лео в постоянном контакте с медиками "ПСЖ".

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– Сыграет ли он против "Лиона"?

– Мы не знаем, – сказал аргентинский коуч.

Парижане сыграют против "Лиона 9-го января в рамках Лиона 1.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Twitter Hadrien Grenier

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