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В ПСЖ не знают, сможет ли Месси сыграть против Лиона
У Лео обнаружен COVID
PSG
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал положительный тест Лионеля Месси на коронавирус.
– Лео в постоянном контакте с медиками "ПСЖ".
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– Сыграет ли он против "Лиона"?
– Мы не знаем, – сказал аргентинский коуч.
Парижане сыграют против "Лиона 9-го января в рамках Лиона 1.
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Источник:Twitter Hadrien Grenier
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